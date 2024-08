LIVE Brasile-USA 2-3 volley femminile Olimpiadi 2024 in DIRETTA | le americane volano in finale e aspettano la vincente di Italia-Turchia

Leggi tutta la notizia su oasport

18.18 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 18.17 Gli Stati Uniti ora attendono ladella semiche ci riguarderà più da vicino, quella tra. Le ragazze a stelle e strisce eguagliano un record: infatti gli Stati Uniti andranno a medaglia per la quinta edizione consecutiva, primato che appartiene all'ormai defunta Unione Sovietica. 18.15 USA più precisi in attacco – 67/150 contro il 61/150 delle avversarie – nonostante siano state meno proficue a muro (15-13), e abbiano sbagliato di più al servizio (9 errori a 6). Strepitosa la prova di Kathryn Plummer, autrice di ben 23 punti in attacco. Bravissima anche Ana Christina, la quale ha messo a segno ben 22 punti. 18.12 Partita mozzafiato che ha rispettato i pronostici della vigilia.