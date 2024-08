La tassa piatta sui super ricchi stranieri raddoppia solo per il futuro Ft | Era ritenuta responsabile dell’aumento dei prezzi a Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’aumento da 100mila a 200mila euro del prelievo annuo sui redditi esteri per iche trasferiscono la residenza in Italia finisce in prima pagina sul Financial Times. Il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti parlando con il quotidiano della City ha rassicurato sul fatto che l’intervento non sarà retroattivo: varrà quindiper chi decide di spostarsi in Italia da ora in avanti, mentre continueranno a pagare 100mila euro l’anno gli 818 che già ne godono (insieme ai familiari, tenuti a versare 25mila euro l’uno). “L’attuale incentivo fissato a 100.000 euro”, scrive il quotidiano finanziario, “per quanto popolare tra i benestanti era controverso tra gli italiani, specialmente nella capitale del business, a, dove il recente arrivo diè stato ritenuto colpevole di un forte aumento deidegli immobili e del costo della vita”.