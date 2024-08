Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2024) Laha dichiarato che l'operazionein Ucraina deve diventare "esplicitamente extraterritoriale" e includere la presa di. Questa affermazione è stata fatta dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, il quale ha espresso chiaramente la necessità di estendere l'azionerussale attuali frontiere. "Da questo momento in poi, l'operazionespeciale deve diventare esplicitamente extraterritoriale", ha dichiarato su Telegram. "Non si tratta più di un'operazione per riconquistare le nostre terre e punire i nazisti. Noi possiamo e dobbiamo muoverci più a fondo nell'Ucraina esistente, attraOdessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolayev.". Ha insottolineato che Mosca si fermerà solo quando lo riterrà "accettabile e vantaggioso".