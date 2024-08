La Russa stoppa la melina del Pd | ecco i senatori che indagheranno sul Covid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ecce nomi! Dopo lunga attesa, il Presidente del Senato Ignazio Laha indicato i componenti della commissione, quota Palazzo Madama. Perché questa lunga attesa, nonostante la legge che istituisce l'organismo bicamerale sia stata promulgata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella lo scorso 5 marzo? Perché i gruppi della sinistra non fornivano i nominativi, e dunque ha proceduto Laa selezionare le figure. Dall'opposizione infatti, (tranne Italia Viva, che nell'organismo esprimerà Raffaella Paita) c'è sempre stata una certa avversione all'istituzione di questa Commissione che avrà il compito di valutare l'efficacia delle misure messe in campo ai tempi del governo Conte 2 per contrastare ile l'impianto della gestione dell'emergenza sanitaria.