La Medea di Luciano Violante Viola Graziosi è la maga

(Di giovedì 8 agosto 2024)secondo. Stasera (ore 21.30) al Teatro Cortesi di Sirolo, nell’ambito del Festival e Premio Nazionale ‘Franco Enriquez’,va in scena con la tragedia che ha come protagonista "la, che è quasi come dire fattucchiera, dea o semidea, assassina, riscattatrice degli assassinati di mafia". Così la definisce, che affronta il mito greco da una nuova angolazione.è diversa dal calcolatore e positivista Giasone; lei è in grado di scegliere le erbe, sa leggere le parole del vento, conosce le virtù dell’alba e sa scrutare nei misteri della notte. La principessa tessala si contrappone a Giasone attraverso un’altra visione del mondo dove troviamo la consapevolezza dei misteri e dei sentimenti come fattori determinanti della umanità.