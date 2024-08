Il segreto affondato con la nave secoli fa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lucio voltò le spalle al cassiere e si trovò di fronte la coppia: lei, strizzata in un paio di jeans di Prada, con scarpe da jogging in tinta e zainetto di pelle, che cinguettava con quel suo ingombrante accompagnatore. Dalla sua espressione fu chiaro che quella vista aveva precipitato Lucio nella più nera depressione e gli aveva fatto scordare tutto quello per cui si trovavano in quel luogo e per cui aspettavano spasmodicamente che Agostino si decidesse a chiamare. Si vedeva altrettanto chiaramente che avrebbe voluto fare a pezzi il suo rivale, che si rendeva conto nello stesso tempo di non averne la benché minima possibilità e che la consapevolezza della sua impotenza lo faceva sentire un verme, una larva. Marras lo strattonò via prima che si mettesse a urlare o a fare altre stupidaggini e tirò un sospiro di sollievo quando si trovarono fuori all’aperto nell’aria fresca della notte.