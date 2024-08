Il miglior iPhone che puoi comprare adesso senza dover aspettare il 16

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il nuovo16 sta per arrivare ma serviranno mesi prima che il prezzo possa diventare conveniente. Ecco perché può essere il momento perfetto per scegliere ildain questo momento. Lo smartphone Apple del 2024 non arriverà da noi con la Apple Intelligence e le novità che emergono dalle indiscrezioni non fanno pensare a una vera e propria rivoluzione: per di più, per liberare i magazzini dalle ultime scorte di telefoni dello scorso anno, è possibile trovare15 al prezzo più basso di sempre. Però, da quando Apple ha deciso di lanciare ben quattro smartphone all’anno, è diventato più complicato scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.