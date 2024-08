Il bonus lavastoviglie e altri prodigi estivi del bilancio siciliano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tutti dicono mai più. Come in quella famosa canzone: «Non succederà più ». «Non accadrà più» dice infatti Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia. «E? l’ultima volta», gli fa eco il presidente dell’Ars, il giovane astro nascente della destra siciliana, Gaetano Galvagno. Ma entrambi sanno che non è vero. Le dichiarazioni estive dei politici sono velleitarie come certe storie d’amore balneari. È solo questione di tempo, pertanto. E tra qualche mese andrà in onda lo stesso schema. Lo schema poi è facile, l’uovo di Colombo al quale non aveva pensato nessuno, una sublimazione del famoso manuale Cencelli sulla distribuzione di incarichi e poltrone: come fare passare leggi di, finanziarie, variazioni, manovre correttive, in una parlamento, quello, con una maggioranza balcanizzata? Semplice.