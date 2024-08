Gasparri porteremo in Antimafia la vicenda Pignatone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "rapidamente lain Commissione". A dirlo è il presidente dei senatori di FI, Maurizio, che, in una nota, definisce "davvero sorprendente" il fatto che "il dottornon abbia ancora avvertito la necessità di sospendersi dalla delicata funzione di presidente del Tribunale del Vaticano". Il riferimento è all'indagine in corso sul magistrato Giuseppe, per anni procuratore aggiunto a Palermo, poi procuratore a Reggio Calabria e a Roma e ora giudice del Tribunale Vaticano.è indagato per favoreggiamento aggravato dall'avere aiutato Cosa nostra. "Abbiamo vistoimpegnato, dopo il suo pensionamento, in una funzione delicata in Vaticano - aggiunge- ma ci chiediamo come possa continuare a svolgere quella funzione.