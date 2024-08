Forte vento nel Reggiano | disagi alla viabilità e black out elettrici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Reggio Emilia, 8 agosto 2024 – Sono circa un centinaio le richieste di interai vigili del fuoco reggiani per le conseguenze deldi ieri sera, che ha sferzato in particolare la zona dPedecollina (Albinea, Quattro Castella, Scandiano) finocittà capoluogo e la Bassa, interessando in particolare la zona del Po, oltre che della Pianura. In mattinata restavano ancora circa trenta interventi da completare, in gran parte per rimozione di alberi da strade o appoggiati su edifici. Più che la pioggia, il temporale di ieri sera ha lasciato danni a causa delche ha preceduto la precipitazione. Un tetto scoperchiato in un edificio e Pieve Modolena, oltre che tegole volate via in varie zone della provincia. A Santa Vittoria di Gualtieri ilha letteralmente fatto volare l’area esterna del circolo Al Palazzo, con danni per almeno 3-4 mila euro.