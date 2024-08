Crollo alle Vele di Scampia fuori pericolo di vita tutte le bambine | dimesse già quattro piccole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024)delle setterimaste coinvolte nelsono state: sonoormaile. Stando a quanto comunicato pochi minuti fa dall’ospedale pediatrico “Santobono – Pausilipon”, duesono ancora ricoverate nel reparto di Neurochirurgia provenienti dalla Terapia intensiva. Non sono più indi. P. A. di 7 anni presenta miglioramenti dello stato di coscienza. Attualmente risponde agli ordini verbali, anche se talvolta in modo non sempre coerente. Dalla prima giornata di ricovero presso l’Uosd di Neurochirurgia funzionale ha iniziato la fisiokinesiterapia ed è stata preso in carica dagli psicologi. Sta praticando controlli chirurgici e strumentali per valutare l’evoluzione delle contusioni degli organi interni riportate a seguito dell’incidente.