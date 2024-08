Chiudiamo subito per la tregua La svolta di Sinwar stravolge tutto su Gaza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il leader di Hamas, Yahya, vuole unacon Israele prima che il confronto tra Israele e Iran sfoci in uno scontro. Citando «fonti di Hamas» non identificate, Channel 12 ha riferito cheha trasmesso un messaggio ai leader del gruppo terroristico fuori, esortandoli a perseguire un cessate il fuoco con Israele e a non aspettare la possibilità di una grave escalation tra lo stato ebraico e la repubblica islamica. Secondo Channel 12non ha legami particolarmente stretti con l'Iran e il Wall Street Journal riporta che «quando i membri di Hamas si sono riuniti per selezionare un sostituto di Haniyeh,, che si ritiene si nasconda in un tunnel di, ha interrotto le deliberazioni con un messaggio: il nuovo leader deve essere qualcuno vicino all'Iran».