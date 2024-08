Chiara Ferragni svuotato il negozio di Milano | vetrine e scaffali vuoti Ma lei non conferma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ennesima tegola sudopo lo scandalo del pandoro e la separazione da Fedez. Il suo, a due passi da Corso Como, è stato chiuso. Da tempo si parlava di una chiusura imminente ma ora quelle voci sono diventate una triste realtà, soprattutto per i vari dipendenti che hanno perso il lavoro.vuote: le vendite ormai non andavano più bene da tempo. Chiuso ildiDa mesi si rincorrevano le voci di una chiusura imminente deldi via Capelli: il primo monomarca di, inaugurato nel 2017 e fiore all’occhiello del suo marchio, grazie a quella posizione in una delle zone più modaiole di, a due passi dai grattacieli di Porta Nuova. La cassa è ancora accesa, ma suglinon è rimasto nulla. Sulle mensole neppure. A metà pomeriggio, nel locale non c’è nessuno. Il portone è sbarrato.