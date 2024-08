Calciomercato Atalanta Gasperini | Koopmeiners vuole la Juve

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Momento cruciale per ildell’: dopo aver perso per tanto tempo (minimo sei mesi) Gianluca Scamacca a causa di un brutto infortunio, Gian Pieroè uscito alla scoperto sulla situazione Teun. Il centrocampista olandese ha un accordo con lantus e nonrimanere a Bergamo, tanto che nonnemmeno allenarsi con i nerazzurri. Una situazione complicatissima a pochi giorni, ormai, dallo storico appuntamento che opporrà la Dea al Real Madrid in Supercoppa Europea. Il tecnico di Grugliasco è apparso nervoso e sconfortato., la rabbia di: “Siamo ridotti ai minimi termini” Gian Piero– Crediti Foto:Bergamasca Calcio Facebook“ha deciso di andare allantus e di non giocare o allenarsi più con noi.