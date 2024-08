Basket Tagliaferri e Virgilio ancora con la Salerno Ponteggi ’92

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRobertaed Alessandravestirannola casacca granata. Seconda stagione in vista per loro alla corte di patron Angela Somma: le atlete nate nel 2008 hanno vissuto una stagione emozionante l’anno scorso, partecipando alla cavalcata della promozione in A2 come aggregate alla prima squadra e ben figurando nell’Under 17 che ha trovato un posto nei concentramenti interzona di categoria. Ora, il desiderio è quello di alzare l’asticella e provare a dare una mano per la conquista della salvezza con le senior della‘92, magari condendo il tutto con il sogno di approdare alle finali nazionali giovanili. Non si tratta di obiettivi facili, però l’unione del gruppo registrata nello scorso torneo ha dimostrato di essere un fattore determinante per il raggiungimento degli scopi.