Acqua in Toscana | garantita a Ferragosto e dopo Gaia Checcucci | Attenzione solo sulla costa livornese

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale non ci saranno problemi per i consumi di(usi domestici, industriali, irrigazioni) in, Liguria e una parte dell'Umbria in vista dele delle settimane subito, periodo in cui il fabbisogno idrico resta soddisfatto ma salendo a un livello di severità idrica 'bassa' nell'intero distretto L'articoloin: “” proviene da Firenze Post.