Un altro aiutino da casa all’opposizione in affanno | Todde vuole impugnare la legge sulle materie prime

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La governatrice della Sardegna, Alessandra, ha annunciato la volontà dilacritiche di interesse strategico approvata ieri in via definitiva dal Senato. “L’ho ribadito anche al ministro Urso durante il nostro incontro”, ha detto in un’intervista a La Stampa, sostenendo che “il governo dispone una disciplina lesiva non solo del nostro Statuto, ma anche delle nostre competenze esclusive in materia di sfruttamento di cave e miniere”.annuncia di volerlacontro lecritiche Per“è inaccettabile che vogliano minare la possibilità per i sardi di sfruttare le loro risorse e tutelare ambiente e paesaggio. Difendere la Sardegna significa anche battersi contro evidenti ingiustizie”.