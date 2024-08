Sui campi del circolo tennis di Sassoferrato il torneo femminile Lucio Montecchiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È in pieno svolgimento suideldiilOpendiMemorial. L’evento, che terminerà il 18 agosto, sta già portando alto livello sportivo e interesse turistico nella cittadina marchigiana, anche grazie all’importante montepremi di 12.000 euro. Sandro Marcellini, presidente dell’ASD, ha ricordato le origini della manifestazione, nata nel 2016 e in costante crescita. "Da due anni è esclusivamente- ha spiegato Marcellini - e grazie all’alto montepremi, attira atlete di altissimo livello da tutta Italia, alcune delle quali con punti conquistati sul circuito professionistico mondiale WTA" Ma ilva oltre il semplice aspetto sportivo. Grazie alla collaborazione con varie associazioni cittadine, in particolare la Croce Rossa, sono state organizzate diverse iniziative collaterali.