Scienza creati nanofili d’oro morbidi per connettere il sistema nervoso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024)trasformati in elettrodiche possono essere collegati al. A riuscire nell’impresa i ricercatori dell’Universita’ di Linkoping, in Svezia. L’oro non si presta facilmente a essere lavorato per essere trasformato in fili lunghi e sottili, ma ora il nuovo studio riportato sulla rivista ‘Small’ ha mostrato che cio’ e’ possibile: gli elettrodi sonocome nervi, estensibili ed elettricamente conduttivi, e si prevede che possano durare a lungo nel corpo. In futuro, potrebbe essere possibile utilizzare questo metallo prezioso in interfacce morbide per collegare l’elettronica alper scopi medici. Questa tecnologia potrebbe avere implicazioni per alleviare condizioni come l’epilessia, il Parkinson, la paralisi o il dolore cronico.