Salto ostacoli Torna l’Adriatic Tour

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un podio tutto azzurro ha siglato la gara regina del primo appuntamento con il circuito internazionale organizzato da Le Siepi di Cervia. Mentre è già tutto pronto per la seconda e conclusivata di competizioni, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. La gara clou del primo concorso del, che vede diciannove nazioni rappresentate e quasi mille iscritti, era il Gran Premio dell’Internazionale a ‘due stelle’, competizione valida ai fini della Longines Ranking List della Federazione Equestre Internazionale, ovvero la classifica mondiale del. Ad aggiudicarsi il GP è stata Ludovica Minoli in sella a Jus de Krack, castrone belga di 15 anni.