Qui milan Pavlovic senza paura | Pronto alla battaglia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Segni particolari: gigante, mancino, marcatore duro e puro (ma non solo). Ossia, le caratteristiche che ilcercava, dopo una stagione da cerchio rosso per la difesa: 49 gol incassati solo in campionato, peggio di Inter (+27), Juventus (+18), Atalanta (+7), Bologna (+17). Peggio anche di Lazio (+10), Torino (+13) e Genoa (+4), solo per citarne alcune. Numerimano, retroguardia da undicesimo posto. L’alibi dei tanti infortuni ha retto fino a un certo punto. Tra gli scricchiolii più lapalissiani, la fragilità sulle palle inattive. Strahinjae i suoi 194 centimetri di altezza, la risposta. Nei numeri, innanzitutto: perché secondo i dati Opta, l’ex Salisburgo in Austria ha chiuso la stagione al primo posto per duelli vinti (298) e contrasti effettuati (80), ma anche per gol di testa segnati (3) e pure per passaggi riusciti (1948).