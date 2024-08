Parigi arrestato l’atleta l’australiano Tom Craig | è accusato di aver acquistato cocaina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)die in custodia. Il giocatore olimpico di hockey su prato Tomsi sarebbe procurato della droga nella capitale francese martedì sera, 6 agosto: l’emittente FranceInfo ha riferito cheaustraliano “è statonel quartiere settentrionale di Pigalle mentre (presumibilmente) era in possesso di circa un grammo di”. L’indagine è stata condotta dalla Brigata Narcotici della polizia di: i procuratori locali hanno affermato che il 28enne sarebbe stato avvistato “ai piedi di un edificio nel nono arrondissement”, poco dopo la mezzanotte. Successivamente, ci sarebbe stato l’arresto. Il venditore sarebbe un diciassettenne. Attualmente,è in custodia cautelare.