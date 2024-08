Parigi 2024 marcia una stremata Palmisano arriva al traguardo | l’abbraccio con Stano VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Nonla medaglia per l'Italia dellanella staffetta, ma Antonellae Massimoce l'hanno messa tutta anche oggi. Una grande gara, piena d'orgoglio per i due campioni olimpici di Tokyo 2020, protagonisti di un'Olimpiade difficile a livello fisico. I problemi alla caviglia di Massimo, la febbre e i giorni di convalescenza di Antonella, che ha ammesso dopo la gara di aver contratto il covid.una sesta posizione finale, ma un abbraccio finale tra i due pugliesi che hanno dato tutto. Ottima gara dei nostri azzurri Massimoe Antonellache mantengono un buon passo gara e concludono la staffetta mista a squadre in sesta posizione