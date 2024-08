Parigi 2024 marcia | non arriva la medaglia dalla staffetta mista Palmisano Stano chiudono in sesta posizione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Italia sognava di svegliarsi con unaquest’oggi a, ma la nostranon riesce a salire sul podio nella. Massimoe Antonellapuntavano a rifarsi dopo le due gare individuali che non erano andate come speravano, ma pur lottando strenuamente, la condizione fisica ben lontana dal 100% non ha consentito al duo pugliese di potersela giocare fino in fondo per uno dei tre metalli. Il crollo definitivonell’ultima frazione con l’azzurra, che ricordiamova a questo appuntamento dopo qualche giorno di febbre e fastidi vari in seguito al ritiro nella prova individuale. A conquistare l’oro è la Spagna con Martin/Perez, mentre l’argento è dell’Ecuador con Pintado/Morejon. Terzo gradino del podio per l’Australia, brava con Cowley/Montag a mettersi alle spalle il Perù di Rodriguez/Garcia Leon.