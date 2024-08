Parigi 2024 l’allarme dell’atleta | Ci sono dei vermi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le Olimpiadi distati al centro di diverse polemiche. E nelle ultime ore c’è stato un nuovo allarme da parte di un atleta: “Abbiamo trovato dei”. Le Olimpiadi disaranno ricordate non solo per i risultati sportivi, ma anche per le diverse polemiche. Si è iniziato con le critiche alla cerimonia di apertura. Si è proseguito con il caso Carini e con la preoccupazione per le condizioni della Senna. E in questi ultimi giorni sta facendo molto discutere il villaggio olimpico. Le Olimpiadi fanno discutere – cityrumors.it – foto LapresseLe parole e l’immagine di Ceccon sdraiato in un parco a dormire hanno fatto il giro del mondo e del web in davvero poco tempo. Un pensiero, quello dell’azzurro campione olimpico, condiviso da molti altri atleti. E nelle ultime ore è arrivato un nuovo allarme da parte di uno degli olimpionici più amati a livello mondiale.