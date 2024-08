Notti tropicali in aumento in Italia Gli esperti avvertono | Pericolose per la salute

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Le, definite come quellein cui la temperatura minima dell’aria non scende al di sotto dei 20 °C, sono in preoccupantein, con effetti significativi soprattutto nelle grandi città a causa dell’effetto isola di calore urbano. Questo fenomeno è aggravato dalla persistenza dell’Anticiclone africano, che porta aria calda e umida dal Mediterraneo, creando condizioni di caldo afoso che aumentano la percezione del calore e ostacolano il raffreddamento del corpo umano attraverso il sudore.Leggi anche: Meteo, arriva Caronte “Caldo anomalo”. Ma dalla prossima settimana cambia tutto A Roma, nel luglio 2024, si sono registrate 27su 31, con temperature medie di circa 22 °C e punte che non sono mai scese sotto i 25 °C. Questo incremento è particolarmente marcato nelle città come Milano, Torino, Genova, Bologna e Oristano.