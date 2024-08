Non c' erano i suoi genitori | la frase in tv di Bossetti che fa discutere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Il caso Yara" ha fatto parecchio. Il documentario di Netflix che racconta l'omicidio della 13enne di Brembate e l'arresto diè diventato in poco tempo un caso. Da un lato riapre interrogativi sulle indagini e dall'altro lato consegna la parola all'uomo che sta scontando l'ergastolo incastrato dalla prova regina: il Dna di "Ignoto 1". Nel documentario vengono ricostruiti tutti i passaggi che hanno portato alla cattura dima anche il dolore di una famiglia, quella di Yara, che con estrema compostezza e grandissimo coraggio ha affrontato un vero e proprio calvario sin dal giorno della scomparsa della ragazzina. E a farsono soprattutto le frasi diche nel docu dichiara la sua innocenza ma che deve fare i conti con i risultati delle indagini a suo carico che per tre volte in giudizio sono stati sufficienti per condannarlo.