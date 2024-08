Milano ecco le nuove Zone 30 | saliranno a 100 entro settembre occhio di riguardo per le scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– “, 5 agosto. Sera. Prepariamo la città per la riapertura delle. Un centinaio di vie sulle quali si affacciano leavranno il limite di 30 chilometri orari”. Lo scrive il sindaco Giuseppe Sala, pubblicando nelle “storie“ Instagram le foto del suo sopralluogo notturno in via Don Calabria, zona Cimiano, “dove ci sono due istituti superiori”. Il primo annuncio era stato dato ad aprile, ora a che punto siamo? Dall’assessorato alla Mobilità di Palazzo Marino spiegano che al momento sono oltre 80 le30 istituite con ordinanza, di cui 27 già realizzate. I provvedimenti per la nuova segnaletica sono continui: 66 le vie nell’elenco a fine luglio, ora salite a 82.