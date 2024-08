Maltempo anche su Milano | cielo nero fulmini pioggia Malpensa e Linate decolli rinviati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I temporali che hanno interessato in queste ore il Piemonte, con Torino bersagliata da una violentissima grandinata, si sono spostati in queste ore sulla Lombardia. Come segnalato da tantissimi utenti, a partire dalle 17 ilsul capoluogo lombardo si è scurito in modo impressionante fino a diventare, attraversato da, e intorno alle 17.30 è iniziata la, con forti raffiche di vento. Sulla regione è scattata allerta gialla, ma lanon si tratterrà a lungo su, poche ore al massimo, secondo gli esperti. Problemiall'aeroporto didove alcuni aerei sono stati costretti a restare fermi a causa delle condizioni meteo: decollo quindiper qualche minuti.Stessa cosa è successoall'aeroporto di.