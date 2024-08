Maduro consegna i verbali delle elezioni La Corte suprema apre le indagini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio elettorale venezuelano hato i registri dei seggi al Tribunale superiore di giustizia, ma gli atti che dovrebbero provare la vittoria di Nicolasalledel 28 luglio restano top secret, nonostante gli appelli della comunità internazionale. A partire dall’analisi dei, i giudici della– in maggioranza espressione dello stesso– avvieranno l’indagine che potrebbe durare 15 giorni. La procura indaga sulla regolarità del processo di scrutinio nel mirino in una presunta incursione di hacker da "30 milioni di attacchi cibernetici al minuto", come ricostruito dalla vicepresidente Delcy Rodríguez. Il presidenteha dichiarato che "interromperà i rapporti" con WhatsApp, sostenendo che viene utilizzata dai "gruppi fascisti" per minacciare il Venezuela. "Trasferirò i contatti su Telegram".