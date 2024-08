Lee Carsley sarà il manager dell’Inghilterra per le partite di Nations League di settembre – resoconti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-07 18:57:42 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Secondo quanto riportato da fonti diffuse, Leenominato allenatore ad interim della nazionale inglese per ledella Three Lions’contro la Repubblica d’Irlanda e la Finlandia a. L’ex centrocampista della Repubblica d’Irlandaè candidato al ruolo permanente dopo aver guidato l’Inghilterra al titolo UEFA Euro Under 21 nel 2023, vincendo il torneo per la prima volta dal 1984. Il predecessore di, Gareth Southgate, è stato anche allenatore della nazionale Under 21 inglese, guidando la nazionale maggiore per otto anni fino alle sue dimissioni dopo Euro 2024, dove ha supervisionato la sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella finale del 14 luglio.