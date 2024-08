Le voci di ‘Avengers’ sembrano rivelare i piani della Marvel prima dell’estromissione di Kang

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Laha preso decisioni drastiche dopo la condanna di Jonathan Majors, cancellando quasi ogni traccia didai futuri film. Questo ha portato i fan a speculare suioriginali dello studio per il villain e per il franchise dei Vendicatori. Una recente voce, diffusa da Scooper MyTimeToShineHello, sembra svelare i dettagli di questiiniziali. IOriginalipere la Nuova Direzione dei Vendicatori Secondo la voce, laaveva in mente un ambizioso intreccio per Avengers:Dynasty e Secret Wars. La TVA (Time Variance Authority) avrebbe iniziato a radunare esseri noti come “Esseri Anchor” da tutto il Multiverso, considerandoli gli unici capaci di contrastare il Consiglio deis.