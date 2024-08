Il ddl Sicurezza arriva in Aula ma senza strategia anti ransomware

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Riccardo Magi promette battaglia quando, a settembre, dopo la pausa estiva, il ddlarriverà in. Il segretario di Più Europa ha promesso di “fare di tutto” per cambiare il divieto alla cannabis light previsto dal pacchetto approvato ieri in commissione alla Camera. Le opposizioni (Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza verdi e sinistra, Più Europa) hanno votato contro il testo provvedimento di iniziativa governativa, composto da 28 articoli, introduce ben tredici tra nuove fattispecie di reato e aggrav. È prevista una stretta sulla cannabis light, di cui viene bloccata la vendita e la lavorazione.