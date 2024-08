I dati del primo semestre Le imprese romagnole sfidano le crisi mondiali | Lo scenario è positivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024)loper l’economia delle province di Forlì-Cesena e Rimini, anche se non mancano i punti critici dato anche il rallentamento generale, secondo ipresentati ieri dalla Camera di commercio della Romagna nella sede forlivese di piazza Saffi. "Questi primi mesi del 2024 – ha esordito il presidente Carlo Battistini – mostrano ancora una situazione di crescita dei nostri territori, allineata a quella della Regione e un po’ superiore al nazionale. Vi è il traino del settore dei servizi, mentre il commercio è stabile. Vi è il segno meno legato all’export, ma dopo anni di crescita record e in un quadro globale negativo aumentare ancora non era semplice. E l’andamento delle due province appare omogeneo".