Giallo alla Juventus è scontro | l’annuncio gela i tifosi

(Di mercoledì 7 agosto 2024), quello che viene fuori non è chiaro e quindi c’è un annuncio che. Ecco la situazione dopo il rinnovo Un paio di giorni fa laha messo a tacere tutte le voci di mercato che hanno visto protagonista uno degli elementi più importanti della rosa. Gleison Bremer ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2029 e quindi è stato blindato dal club bianconero. Giuntoli (Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché nel corso dell’estate si è anche parlato di un possibile addio: il brasiliano, secondo alcuni, poteva essere uno dei sacrificati (avrebbe potuto portare almeno 50 milioni di euro) per fare spazio ai volti nuovi. Ma così non sarà, con lache ha deciso di fargli firmare il nuovo contratto che la mette al sicuro da ogni possibile assalto. In tutto questo, comunque, c’è anche un piccoloche riguarda la clausola rescissoria del giocatore.