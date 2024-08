Capodarco ha fatto centro Vittoria al ’Tiro per l’Astore’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La contradaha. Gimmy Pagliarini e Simone Cicconi, gli arcieri che hanno portato i biancorossi alladella 29esima edizione diper. La gara di tiro con l’arco storico tra le dieci contrade cittadine della Cavalcata dell’Assunta ha visto sul secondo gradino del podio i biancocelesti di contrada Pila; terzo posto per la bianconera San Martino. Nella squadra vittoriosa, per la categoria ‘under’ anche Eleonora Musini, la dodicenne campionessa nazionale Fitast e Fitarco, che si è aggiudicata la sfida tra i giovanissimi contradaioli, seguita dai colleghi di San Bartolomeo e Castello. "Obiettivo centrato - ha detto il Priore Stefano Postacchini - arcieri veterani, come Gimmy e Simone una garanzia di riuscita, anche se dopo la prestazione dello scorso anno si erano demoralizzati.