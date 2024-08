Azzurri dell’inseguimento salvano l’Italia | bronzo in un day-12 di rimpianti e sfortuna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Glia squadrela striscia di podi del, ma quantinel day-12 delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nota positiva di mercoledì 7 agosto arriva dal ciclismo su pista, dove il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni ha superato con un gran finale la Danimarca nella sfida per la medaglia dia squadre, confermandosi sul podio olimpico dopo il trionfo di Tokyo 2020. Nella stessa specialità ci hanno provato anche le azzurre, uscite sconfitte ma a testa alta nella finale per il terzo posto contro la Gran Bretagna. La medaglia didel quartetto tricolore porta a 32 le giornate olimpiche consecutive con almeno un podio per, ma sono tanti i, tra prestazioni sottotono,e decisioni arbitrali contestabili.