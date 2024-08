Associazioni governo elude sentenza Corte Giustizia Ue su Ilva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Il primo passo è stato l'invito agli operatori economici a manifestare il loro interesse ad acquistare i beni ex. Il secondo sarà una trattativa per negoziare con uno o più di essi le condizioni per l'aggiudicazione. Così facendo iled i suoi commissari delle amministrazioni straordinarie die Acciaierie d'Italia (AdI) stanno violando apertamente quanto deciso dalladiEuropea, secondo la quale in caso di pericolo grave per la salute e l'ambiente l'attività dideve essere sospesa". Lo denunciano 16 trae comitati, due sindacati e undici personaggi pubblici, tra i quali Alessandro Bergonzoni, Fiorella Mannoia, Romina Power, Michele Riondino. Nel bando di gara, aggiungono, "si afferma esplicitamente, al punto 1.