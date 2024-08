Argentina la moglie di un desaparecido ammazzata in casa sua La minaccia scritta dagli assassini | Li uccideremo tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il violento omicidio di Susana Beatriz Montoya, vedova di une madre di un noto attivista per i diritti umani, ha riacceso inla preoccupazione delle organizzazioni in difesa dei diritti umani e delle realtà che continuano a chiedere giustizia per i crimini commessi dalla dittatura militare. Non è la prima volta che un attivista vieneto, mentre il presidente Javier Milei e la vice Victoria Villarruel sono apertamente negazionisti nei confronti delle atrocità commesse dal regime di Jorge Videla (1976-1983) e ostili alle politiche di riparazione che continuano a essere definanziate. Susana Beatriz Montoya, 76 anni, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Córdoba sabato 3 agosto, con colpi alla testa e tagli. Dipinto sulle pareti della, il messaggio “Li. Adesso andiamo a prendere tuo figlio #polizia”.