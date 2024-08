TikTok citata in giudizio | violazione della privacy dei minori

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 6 agosto 2024) Le azioni del Dipartimento di Giustizia controsono importanti per la protezionedeionline Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente intentato una causa legale controe la sua società madre, ByteDance, per presuntadel Children’s OnlineProtection Act (COPPA). Questa legge, cruciale per la protezioneonline deidi 13 anni, proibisce la raccolta, l’uso e la divulgazione di dati personali senza il consenso esplicito dei genitori. Dal 2019,avrebbe consapevolmente permesso aidi creare account, visualizzare e condividere video e messaggi, interagendo così con adulti e altri utenti. Le accuse sostengono cheabbia raccolto e conservato dati personali disenza ottenere il necessario consenso parentale, persino da account creati in modalità Kids.