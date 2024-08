Serie e film sui supereroi la classifica dei migliori di sempre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Soprattutto nel corso degli ultimi 16-17 anni, isuisono entrati nell’immaginario collettivo come non mai. Con i super poteri chepiù spesso servono anche a narrare il nostro mondo e offrendo punti di vista nuovi o diversi su questo tipo di narrativa. È bene dirlo subito: una lista non può essere esaustiva. Piuttosto, c'è la volontà di premiare i prodotti più interessanti,che siano, all’interno di un genere, quellostico, ormai molto vasto e a volte ripetitivo. N.B.: Il numero diè alto di quello dei lungometraggi, ma non è casuale.