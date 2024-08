Regate | Vitamina Cetilar chiude la Copa del Rey al sesto posto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Pisa, 6 agosto 2024 – Si è conclusa con unfinale la trasferta del teamSailing a Palma di Maiorca, isole Baleari, dove la scorsa settimana l’equipaggio in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e con il supporto dello sponsor, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, ha partecipato alladel Rey Mapfre, l’evento velico più importante dell’estate in Mediterraneo. Cinque giorni di vela ai massimi livelli che hanno coinvolto più di 120 barche, provenienti da 23 paesi diversi, per un appuntamento giunto alla 42° edizione che anche quest’anno ha riunito nella baia di Palma i migliori velisti in circolazione tra quelli non impegnati nelledella Coppa America in programma a fine mese a Barcellona.