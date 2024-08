Piantedosi Più controlli in stazioni metro e centri commerciali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell'Interno, Matteo, ha presieduto una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il sottosegretario Nicola Molteni e i vertici delle Forze di polizia.Nell'occasione, il Ministroha preannunciato la prossima adozione di una specifica direttiva alle autorità provinciali di pubblica sicurezza per indirizzare l'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio verso quei luoghi in cui si registra una maggiore concentrazione di persone, come leferroviarie, lepolitane e i, assicurando in questo modo anche una maggiore visibilità della presenza delle Forze di polizia.