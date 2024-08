Parigi 2024 | la nazionale di Pentathlon Moderno partita per la Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Laitaliana diquesta mattina per, dove sarà impegnata nei Giochi Olimpicitra l’8 e l’11 agosto. La due volte iridata a livello mondiale e vincitrice della World Cup 2023 Elena Micheli, raggiunge lainsieme alla campionessa europea e alla vice campionessa del mondo 2023 Alice Sotero, il campione europeo 2023 e vicecampione continentaleGiorgio Malan e il campione europeo in staffettaMatteo Cicinelli. “Siamo consapevoli di aver lavorato al meglio, tutti gli atleti sono stati messi nelle condizioni per poter lavorare al meglio, e ora siamo pronti. Poi si vedrà Sappiamo bene che neli pronostici sono impossibili, ma arriviamo asenza rimpianti a livello di preparazione, tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto”, ha spiegato il Direttore Tecnico Andrea Valentini.