Pallamano femminile | i risultati dei quarti di finale Sorridono Francia e Danimarca

(Di martedì 6 agosto 2024) Laha mandato in archivio il primo scoglio del tabellone da “Dentro o Fuori” che porta alla finalissima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco come sono andate le cose nell’arena ricavata all’interno dello stadio Pierre Mauroy di Lilla. Nel primo incontro in programma, la– une delle favorite a conquistare l’accesso alla finalissima – ha regolato con lo score di 29-25 un’Olanda coriacea (11-10 primo tempo), ma non in grado alla lunga di tenere test alle danesi. Successivamente è stata la volta delle padrone di casa delladi avere la meglio sulla Germania, in un match terminato 26-23 in favore delle transalpine, capaci di controllare il match dall’inizio alla fine. La terza semifinalista sarà la Svezia: le gialloblu l’hanno spuntata all’overtime contro un’Ungheria andata vicinissima al colpaccio.