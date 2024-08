Lo strano destino di Chiesa | da miglior giocatore italiano vittima di Allegri a reietto che nessuno vuole

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024): alla Juve fino a ieri era unadi, oggi invece va fuori rosa eprotesta Federicocome Jannik Sinner. Federico“è il”. PerchéJunior – ah, quanto segnava il Babbo e che goal – strappa come pochi, sposta gli equilibri, ed è in fondo unda premier, da Champions. Quante ne abbiamo sentite in questi mesi. Tutti o quasi gli osservatori hanno continuato a lodare il numero 7 della nazionale. Sempre, anche quando non saltava l’uomo. Anche dopo il traumatico infortunio dell’Olimpico il sentimento popolare continua a difendere il gloriosodal ruolo indefinito: “Se non si esprime al meglio è tutta colpa di”. Che novità. “Perché lui non è una seconda punta ma un esterno libero di spaziare a destra e a sinistra”. Colpa di, ça va sans dire.