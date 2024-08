Inizia domani la sfida di Nardecchia in acquabike dalla Corsica al Lido di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Cristian, ciclista 40enne di Sezze, è pronto per una nuova avventura estrema. Dopo aver stabilito record straordinari in montagna, questa volta attraverserà il Mar Tirreno in, partendo da Bastia () e arrivando a. La traversata di 250 miglia marine (463 chilometri) inizierà giovedì 8 agosto alle 5 del mattino e, se tutto procede secondo i piani, si concluderà domenica 11 agosto nel pomeriggio. Dettagli dell’Impresautilizzerà una bici ad acqua prodottaRed Shark, azienda spagnola, disegnata dall’ingegnere Joseph Robau. Accompagnato da una barca di supporto con equipaggio, personale medico e familiari, Cristian partirà da Terracina il 7 agosto. Precedenti Imprese Straordinarie Cristiannon è nuovo a imprese incredibili. Il suo record mondiale di dislivello del 2021, con 18.