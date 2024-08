Incidente a Lugo Ravenna | donna perde il controllo dell' auto ed esce di strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)), 6 agosto 2024 – E’ stata trasportata in elicottero con un codice di media gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena ladi 63 anni residente a Conselice, che questa mattina intorno alle 10.30 alle porte diè stata vittima di un. Al volante di una Toyota ‘Yaris’ percorreva via del Pero con direzione di marcia via Sant’Andrea –, giunta all’altezza del civico 17 ha perso ildel mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e finendo in un fossato, con la vettura che ha terminato la sua corsa ruote all’aria. Sul posto un’ambulanza, l’elicottero di ‘Soccorso’, i Vigili del Fuoco del Distaccamento diche hanno estratto ladall’abitacolo, nonché una pattugliaa Polizia Localea Bassa Romagna, il cui personale ha provveduto a chiudere temporaneamente un tratto diper consentire le operazioni di soccorso.