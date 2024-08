Il vento fa volare il gonfiabile | muore bambino di 5 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Durante un esportivo una folata diha alzato in aria un, togliendo la vita a unadi 5A volte anche i posti che trasmetto più gioia e felicità di tutti si possono rivelare tristi e pericolosi. Luoghi in cui si pensa che niente possa andare storto e dove ci si può godere qualche ora di santa pace in mezzo a giornate stressanti. Eppure, basta una misura presa male o una piccola regola infranta per scatenare una tragedia senza precedenti. Motivo per cui la cautela, l’attenzione deve essere sempre massima. In ogni momento. Non appena risuona un piccolo campanello di allarme è il momento di preoccuparsi e capire che forse è il caso di agire in qualche modo. Unresta ucciso dentro un(Pixabay) – Notizie.comEsistono poi situazioni in cui, invece, dal nulla può accadere la catastrofe, senza che nessuno – o quasi – ci possa fare nulla.