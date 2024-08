Il vademecum per gli agenti italiani della penitenziaria in Albania | Non corteggiate le donne albanesi perché…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) A partire dal 20 agosto prenderanno servizio nel carcere per migranti di Gjader 45dopo l’accorto tra l’e Tirana. Per favorire l’inserimento degli, che dovranno convivere con la popolazione albanese, è stato stilato un, una sorta di guida con 14 punti in cui viene spiegato quali regole seguire per evitare qualsiasi tipo di frizione con i locali. Ilper gli: “, popolo ospitale ma orgoglioso” Ildescrive glicome un popolo ospitale, che non ama però essere sottovalutato o trattato con sufficienza. Insomma, nessun complesso di superiorità per glidurante il loro servizio in terra albanese. Il documento, intitolato “regole deontologiche da osservare in”, fornisce anche preziosi consigli sul modo di mangiare e di comportarsi nei luoghi di ristorazione.